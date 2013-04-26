Украина пока не рассчитывает на туркменский газ

Украина не рассчитывает на возобновление в 2013 году поставок туркменского газа, импорт которого по прямым договорам с Туркменистаном был приостановлен в 2006 году.

Об этом говорится в проспекте эмиссии суверенных евробондов, подготовленном Министерством финансов Украины.

«С начала 2006 года туркменский газ не поставлялся в Украину по прямым контрактам с Туркменистаном. Правительство не ожидает, что такие поставки возобновятся в 2013 году», - говорится в документе.

Также в документе отмечается, что ранее Туркменистан подтвердил наличие ресурсов, необходимых для обеспечения поставок газа в Украину. Однако позиция Туркменистана состоит в том, что такие поставки возможны только после согласования условий с Россией по транзиту туркменского газа.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, возобновление поставок туркменского газа в Украину возможно уже в текущем году.

Украина планирует закупать туркменский газ в объеме около 10 млрд кубометров в год. Его цена, как ожидается, будет меньше 280 долларов за тысячу кубометров.

13 февраля 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Туркменгаз» подписали меморандум о поставках туркменского газа в Украину.

В тот же день Президент Украины Виктор Янукович после переговоров с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа.

По мнению экспертов энергетического рынка, Россия пустит туркменский газ в Украину при условии создания двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

20 февраля премьер-министр Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко, министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому и министру экономики Игорю Прасолову «немедленно» начать подготовку документов, необходимых для реализации договоренностей в газовой сфере, достигнутых с Туркменистаном.