Торговля деривативами в Украине может приостановиться - участник рынка

Торговля деривативами на украинском фондовом рынке может приостановиться в связи со вступлением в силу Закона о депозитарной системе.

Об этом сообщил в интервью УНИАН генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Торговля деривативами может закрыться буквально на следующий день после вступления в силу данного закона. Это произойдет лишь потому, что клиринговая организация, действующая при «Украинской бирже», не будет иметь права на расчеты по деривативным сделкам, также как и создаваемый Расчетный центр", - отметил он. По его словам, участники рынка неоднократно обращались и в комиссию, и к народным депутатам с предложением либо внести изменения в закон, либо как-то решить ситуацию с помощью нормативки. "Вышли с этой инициативой два месяца назад, и пока так ничего и не произошло", - отметил И.Мазепа.

Он также назвал "абсолютно деструктивным" подготовленное Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Положение о расчете биржевого курса. По его словам, если Положение будет утверждено в данной редакции, то оно "станет очередным гвоздем, забитым в гроб фондового рынка".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 июля 2012 года приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом, в частности, предусмотрено создание в октябре т.г. Центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

Полное интервью Игоря Мазепы читайте здесь.