Польский аналитик позитивно оценивает шансы KDM Shipping на доразмещение акций в Варшаве

Варшава. Украинская судоходная компания KDM Shipping может успешно доразместить свои акции на Варшавской фондовой бирже, несмотря на наблюдающийся в последнее время негативный новостной фон относительно украинских компаний, котирующихся на польском рынке.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик польского отделения KBC Securities, выступавшего лид-менеджером IPO компании летом 2012 года, Гжегож Бородюк.

Он назвал главным фактором, который может убедить часть инвесторов купить акции новой эмиссии KDM Shipping, сохранение высоких цен на фрахт грузовых судов компании.

"Компания показала инвесторам, что очень хорошо управляется с рынком. Ставки фрахта, которые ранее вызывали опасения, остаются высокими. Инвесторы смотрят оптимистически", - сказал Г.Бородюк.

Собеседник агентства сказал, что часть инвесторов, работающих на Варшавской бирже, очень разочарованы украинскими компаниями и не будут покупать акции KDM Shipping только потому, что она из Украины.

"Думаю, инвесторы разделятся. Те, которые будут смотреть не в категориях «украинская или не украинская компания», а «хорошая или плохая компания», купят", - сказал он.

Г.Бородюк добавил, что некоторые инвесторы настолько разочарованы фирмами из Украины, что заявляют, что никогда больше не вложат в них свои средства до того времени, пока хотя бы одна из них не заплатит дивиденды.

Собеседник агентства сказал, что не знает, кто выступит лид-менеджером нового выпуска акций KDM Shipping, заметив, что сама продажа может состояться через 2-3 месяца после утверждения акционерами соответствующего решения.

Другие польские аналитики, с которыми удалось связаться УНИАН, сказали, что накануне ничего не слышали о намерении KDM Shipping провести вторичное размещение акций на Варшавской бирже, но замечали, что компания говорила о таких планах сразу после дебюта.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля KDM Shipping объявила о намерении продать 2,7 млн акций нового выпуска (37% увеличенного уставного капитала) в ходе SPO, решение о котором планируется утвердить в ходе внеочередного собрания акционеров 17 мая 2013 года.

Cправка УНИАН. Занимающаяся, главным образом, грузовыми перевозками судами типа река-море в акваториях Черного и Азовского морей компания KDM Shipping дебютировала на Варшавской бирже в августе прошлого года, продав почти 11% акций за 7,4 млн долл. Компания первоначально заявляла о планах продать до 35% своих акций, рассчитывая получить за них около 36 млн долл.

Бумаги KDM Shipping на вчерашнем закрытии достигли своей максимальной цены в почти 37 злотых за штуку (1USD=3,2PLN), что на 12% больше, чем в первый день торгов на Варшавской бирже.

Около 70% компании владеет ее основатель и глава совета директоров Константин Молодковец.

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