Кабмин предлагает разрешить приватизацию «Нафтогаза» и его дочерних структур

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью реформирования НАК "Нафтогаз Украины", зарегистрированном под №2937 26 апреля 2013 года.

Согласно документу, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности, о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию вышеуказанных объектов при условии принятия такого решения Кабинетом министров.

Кроме того, Кабмин предлагает разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

Также в законопроекте отмечается, по решению правительства можно будет осуществлять отчуждение основных фондов, акций и долей в уставном капитале государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке газа магистральными трубопроводами и его хранению в подземных хранилищах.

Также предлагается разрешить передачу основных фондов акций и долей таких предприятий с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный капитал других юридических лиц, и совершение других сделок, которые могут привести к отчуждению основных фондов, акций и долей.

Как ранее сообщал УНИАН, Киев и Москва могут договориться о создании двустороннего совместного предприятия, которому в аренду будет сдана украинская газотранспортная система, а Украина в ответ получит снижение цены на газ до 260 долларов за тысячу кубометров.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен.

Компания Baker Tilly уже провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

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