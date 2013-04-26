На бирже "Перспектива" проведена первая операция РЕПО на 163,8 млн грн

На фондовой бирже "Перспектива" 26 апреля была проведена первая на этой бирже операция РЕПО между двумя банками-участниками биржи, сумма которой составила 163,8 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Перспективы".

По словам председателя биржевого совета "Перспективы" Эдуарда Милюшко, внедрение технологии РЕПО - сначала традиционных для украинского рынка договоров «свободного» РЕПО, а чуть позже с использованием механизмов компенсационных взносов и технологии дополнительного обеспечения в ценных бумагах - позволит создать предпосылки для очередного увеличения ликвидности вторичного биржевого рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как отметили на "Перспективе", данная операция РЕПО была проведена в соответствии с новой редакцией правил биржи, вступившей в силу с 9 апреля 2013 года, и Положением о функционировании фондовых бирж.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» на сегодняшний день является первой в Украине биржей по объемам торгов. В настоящее время на бирже реализован рынок заявок, легитимный электронный документооборот (2007), self-listing (2010) и пр.

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