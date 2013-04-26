Украинский фондовый рынок в пятницу продемонстрировал заметное снижение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 26 апреля, снизился на 2% – до 806,29 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 41,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,5 млн грн, на срочном рынке – 19,7 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Авдеевского коксохима, которые снизились на 6,16%, Алчевского меткомбината (-4,70%) и "Укрнафты" (-4,22%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,39% – до 296,74 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 328,6 млн грн.

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