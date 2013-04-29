Реформирование «Нафтогаза» будет завершено после его приватизации

Процесс реформирования Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» продолжается и будет завершен после приватизации компании, заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью газете «Зеркало недели».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«Мы создали акционерные общества, сейчас направили закон об отмене запрета на приватизацию. После приватизации компании она будет действительно реально разделена», - сказал Ю.Бойко.

Он подчеркнул, что приватизация «Нафтогаза» рекомендована ведущими зарубежными консультантами и будет способствовать повышению прозрачности деятельности компании и позволит привлечь существенные средства.

«Приватизация - это то, что рекомендуют наши консультанты Ernst & Young. Поскольку приватизация повысит прозрачность холдинга и позволит часть денег от приватизации направить на погашение западных кредитов», - сказал Ю.Бойко.

«Решение будет принимать правительство, пока мы готовим законодательную базу», - отметил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде 26 апреля зарегистрирован законопроект Кабинета министров о приватизации НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур (№2937 26 апреля 2013 года).

В начале 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время будет разделена на несколько предприятий.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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