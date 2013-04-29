Агрохолдинг «Креатив Групп» планирует разместить 5-летние евробонды на 350-400 млн долл.

Один из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине агрохолдинг «Креатив Групп» планирует разместить евробонды с погашением в 2018 году на сумму 350-400 млн долл. с ориентиром доходности 10,75%.

Об этом УНИАН сообщил источник на финансовом рынке.

Организаторами выпуска выступили компании BofAML, Citigroup (B+D), Unicredit и VTB.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемым еврооблигациям «Креатив Групп» ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B-(EXP)» с рейтингом возвратности активов «RR4». Рейтинг эмиссии имеет статус Rating Watch «Негативный», который будет пересмотрен после получения окончательных данных об объеме эмиссии.

Рейтинговое агентство Standart & Poors указанному выпуску облигаций компании присвоило рейтинг «В-» с предварительной оценкой возвратности активов на уровне «4».

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", "Деликон" и "Дивное".