WIG Ukraine за неделю вырос на 2,5%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine закончил торги минувшей пятницы на максимальных значениях недели 507,38 пунктов, что на 2,5% выше неделей ранее.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, рост украинского индикатора, который на предыдущей неделе потерял почти 20%, оказался большим, чем большинства индексов польского рынка.

"Голубые фишки" за последние пять дней торгов прибавили 0,7% на фоне 0,5% плюса индекса всего рынка WIG и национального WIG-Poland.

Индикатор стоимости бумаг компаний из Центральной и Восточной Европы - WIG-CEE поднялся за неделю на 0,8%.

Ростом завершили торги прошлой недели пять из 11-ти компаний из Украины, лидерами среди которых оказались Astarta (+7,5%), Ovostar Union (+6,9%), а также Coal Energy и KDM Shipping (по 5,4%).

При этом акции угледобывающей компании CE подорожали, отбившись от своего исторически минимального значения в 2,66 злотых за акцию, а судоходной компании KDM закрылись на максимальном уровне с момента дебюта в прошлом году в 36,9 злотых за бумагу (1 USD = 3,2 PLN).

Акции крупнейшей украинской компании на Варшавской бирже, Kernel, на закрытии в пятницу снова стоили больше 50 злотых за штуку после того, как на предыдущей неделе опустились ниже этого уровня впервые с февраля 2010 года.

За последние пять дней торгов акции входящего в список "голубых фишек" Kernel подорожали почти на 3%.

Лидером падения стали акции Milkiland, которые подешевели на 16%, закрывшись вблизи исторического минимума своей цены в 10,4 злотых за акцию.

Капитализация Agrotonа снизилась на почти 12% на фоне падения стоимости других компаний из Украины в пределах от 1,5 до 4,5%.

Как сообщал УНИАН, на предыдущей неделе WiG-Ukraine достиг своего минимального значения с момента запуска в мае 2011 года на уровне 486,76 пунктов, обновив тем самым предыдущий рекорд, достигнутый в мае прошлого года на уровне около 592 пункта.

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