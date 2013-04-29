Украинский рынок акций снижается в связи с выходом трейдеров из длинных позиций – эксперты

Украинский фондовый рынок снижается в связи с выходом трейдеров из длинных позиций перед длительными выходными. Об этом УНИАН сообщили в компании по управлению активами (КУА) "Кинто".

В частности, как отметили в компании, именно выход трейдеров из длинных позиций спровоцировал снижение в пятницу украинского рынка на 2%. "Всего попали под раздачу акции банков, Авдеевского коксохима, Алчевского меткомбината и "Укрнафты", - отметили в КУА.

В "Кинто" также сообщили, что европейские рынки завершили неделю сильным подъемом и большинство из них вышли в плюс с начала года. "Италия получила нового компромиссного премьера, а ставки на аукционе по размещению коротких 6-месячных векселей упали до рекордных минимумов", - отметили в компании.

В КУА также отметили, что сезон отчетов в США уже почти подошел к концу, при этом из около 70% компаний индекса S&P500, опубликовавших результаты, почти 70% превзошли ожидания по доходам.

Согласно прогнозам аналитиков, сегодняшние и завтрашние торги на украинском фондовом рынке, скорее всего, будут вялыми.

Напомним, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 26 апреля, снизился на 2% – до 806,29 пункта.