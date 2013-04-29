Объем торгов на Украинской бирже за неделю утроился

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 22 по 26 апреля вырос в три раза - до 690,4 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" за неделю составил 78,8 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 611,6 млн грн (из них объем торгов акциями – 98 млн грн.).

По состоянию на 25 апреля 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 37,2 млн грн и ценные бумаги на сумму 613 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 22 по 26 апреля 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на 1,26% - с 816,54 до 806,29 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Укрнафта", влияние которых составило -6,4 индексных пункта, ПАО "Мотор Сич" (-3,09) и ПАО "Центрэнерго" (2,79).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сичи", объем торгов по которым составил 17 млн грн, на втором месте бумаги "Укрнафты" – 1,6 млн грн, далее следует "МК Азовсталь" – 1,5 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 56,29%, 5,28% и 5,12% соответственно.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 15 по 19 апреля увеличился на 19,36% и составил 222,6 млн грн.

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