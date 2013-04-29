Индекс Украинской биржи повысился на 1,04%, индекс ПФТС снизился на 0,65%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 29 апреля, повысился на 1,04% – до 814,66 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 35,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,9 млн грн, на срочном рынке – 14,7 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Донбассэнерго", которые повысились на 2,72%, Алчевского меткомбината (+1,88%), Енакиевского метзавода (+1,51%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,65% – до 294,81 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 421,2 млн грн.