Фондовые рынки ждут решения Европейского центробанка по базовой процентной ставке - эксперт

Фондовые рынки в ближайшие дни будут торговаться в ожидании снижения уровня базовой процентной ставки Европейским центральным банком на заседании в среду, 1 мая.

Такой прогноз высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он объяснил, что «цель данного шага – повысить деловую активность в еврозоне и стимулировать экономический рост. До начала заседания ЕЦБ инвесторы вряд ли решатся массово распродавать бумаги».

По словам аналитика, торги на украинском биржевом рынке в начале текущей недели проходили в переменчивом русле. В первой половине дня понедельника, 29 апреля, поведение отечественных трейдеров контрастировало с тем, как проводили торги зарубежные игроки. На глобальных биржах доминировал оптимистичный настрой, поддержанный новостями из Италии. На выходных в Италии было сформировано коалиционное правительство во главе с левоцентристом Энрико Леттой. Инвесторы рассчитывают на то, что кабинет Летты предложит новые действенные шаги по решению долговых проблем и стимулированию экономического роста в стране. На этом фоне доходность 10-летних итальянских гособлигаций, размещение которых состоялось в понедельник, снизилась до минимального уровня с октября 2010 года.

Как считает А.Кушнарев, «еще одним поводом для роста зарубежных фондовых индексов в понедельник послужило известие о том, что греческий парламент утвердил очередной пакет мер, направленных на экономию бюджетных средств, который необходим для получения Афинами кредитного транша в размере 8,8 млрд евро».

По мнению аналитика, в понедельник украинский рынок акций, в отличие от зарубежных площадок, долгое время не мог закрепиться в плюсе под влиянием сильного падения в акциях энергогенерирующих компаний. Вывести рынок на положительную территорию трейдерам удалось только к обеду.

А.Кушнарев отметил, что макроэкономические данные, публиковавшиеся в течение дня, носили разнородный характер. Сводный индекс доверия к экономике еврозоны в апреле упал до минимальных с декабря прошлого года 88,6 пункта, при том что аналитики ожидали снижения показателя до 89,3 пункта. В то же время, статистика из США оказалась лучше прогнозов: в марте личные потребительские расходы американских граждан выросли на 0,2%, хотя изменений показателя не ожидалось.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 29 апреля, повысился на 1,04% – до 814,66 пункта. Общий объем торгов составил 35,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,9 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,65% – до 294,81 пункта. Общий объем торгов составил 421,2 млн грн.