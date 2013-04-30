Американский индекс S&P 500 достиг исторического максимума на фоне новостей из ЕС

Торги на американской бирже закрылись 29 апреля рекордным ростом индекса широкого рынка S&P 500. Как отмечает Reuters, рост индекса может быть связан с приходом к власти нового правительства Италии, что положило конец периоду неопределенности в этой стране.

На момент закрытия торгов S&P 500 достиг 1593,61 пункта, прибавив 0,72%.

Промышленный индекс Dow Jones также вырос на 0,72%, до 14818,80 пункта.

NASDAQ, который падал на открытии, в итоге увеличился на 0,85% и составил 3307,02 пункта.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. индекс Dow Jones дважды поднимался выше исторического максимума.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.