Минфин в мае проведет четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в мае 2013 года, как и в апреле, планирует провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на май, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 7, 14, 21 и 28 мая.

На аукционе 7 мая инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет, 14 мая — также стандартные ОВГЗ сроком обращения 6 и 12 месяцев, 5 и 7 лет.

21 мая на аукцион будут выставлены стандартные ОВГЗ со сроком обращения 6 и 12 месяцев, 5 и 7 лет, а также 2- и 3-летние валютные госбумаги.

На аукционе 28 марта Минфин намерен предложить стандартные ОВГЗ со сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет, а также 3-летние индексированные ОВГЗ и номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года провел четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 2, 9, 16 и 23 апреля, в ходе которых в госбюджет было привлечено 8,565 млрд грн, при этом размещение валютных госбумаг не планировалось.

По состоянию на 30 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 216,807 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 77,815 млрд грн, нерезидентов - 4,791 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.