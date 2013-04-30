Фондовики не желают покупать акции накануне майских каникул – участники рынка

Торги на украинском фондовом рынке 29 апреля проходили на сугубо позитивном внешнем фоне малоактивно, распродаж не наблюдалось, желание покупать накануне майских каникул у игроков также отсутствовало.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital.

"Вчера украинский рынок акций вел себя достаточно предсказуемо. Предположения о перепроданности локального рынка и тех возможностях, которые он предоставляет покупателям дешевых украинских активов, становятся моветоном и малейшего отклика в умах частных инвесторов не находят", - отметили в инвесткомпании.

Как отметили в компании, биржевому индикатору удалось закрепиться на положительной территории лишь после того, как часть инвесторов приступили к закрытию коротких позиций.

Напомним, в первый день укороченной предпраздничной недели индекс UX повысился по итогу торгов на 1,04% - до 814,66 пункта.

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