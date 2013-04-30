Акционеры "Винницкого масложирового комбината" приняли решение о выкупе собственных акций

Акционеры публичного акционерного общества "Винницкий масложировой комбинат" приняли решение о выкупе собственных акций.

Как сказано в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение было принято общим собранием акционеров 24 апреля 2013 года.

Согласно сообщению, дата начала выкупа акций - 24 апреля 2013 года, дата окончания - 31 декабря 2013 г.

Выкуп акций проводится с целью их дальнейшей перепродажи в установленный законодательством срок. Цена выкупа акций составляет 0,20 грн и равна рыночной стоимости одной акции, определенной на основе экспертной оценки акций, проведенной независимым оценщиком на дату, предшествующую размещению сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества. Фактором, который учитывался при определении рыночной стоимости одной акции, является средняя цена выкупа акций, сложившаяся в течение 2012 года.

По данным финансовой отчетности за 2012 год прибыль на одну простую именную акцию составляла 0,00714 грн. Номинальная стоимость одной акции 0,25 грн.

Выкупу подлежат простые именные акции бездокументарной формы существования в количестве 312,394 млн штук. Номинальная стоимость акций, подлежащих выкупу составляет 78,099 млн грн, что составляет 100% к уставному капиталу Общества.

Справка УНИАН. ПАО "Винницкий масложировой комбинат" - 87,83% акций находятся а собственности ООО "Винницкая Промышленная Компания". Предприятие специализируется на переработке подсолнечника и сои, производстве растительных масел, жиров и майонезов. Производственные мощности комбината позволяют перерабатывать 1 тыс. тонн масличных культур в сутки. 82% продукции экспортируется в Китай, Северную Африку, Индии, Европу, Турцию.

Винницкий МЖК входит в состав винницкой промышленной группы «Vioil». В состав «Vioil», входит также Черновицкий масложировой комбинат, 6 хлебоприемочных предприятий и элеваторов, 2 комбикормовых завода в Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областях. «Vioil» контролирует около 10% рынка растительного масла в Украине.