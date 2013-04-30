Европейские акции поднялись до максимума за 4,5 года
16:23, 30 апреля 2013Фондовый рынок
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Европейские акции движутся разнонаправленно, ранее во вторник поднявшись до максимума за 4,5 года на фоне ожиданий новых стимулирующих мер центробанков, сообщает Reuters.
Индекс банков поднялся на 1,2%, в том числе акции UBS подорожали на 7%, Deutsche Bank - на 7,8%, благодаря неожиданно хорошим финансовым показателям в первом квартале.
Аналитики предсказывают, что Европейский центробанк на совещании в четверг снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов - до 0,5% годовых, однако это не поможет экономике еврозоны выйти из рецессии.
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