Европейские акции поднялись до максимума за 4,5 года

Европейские акции движутся разнонаправленно, ранее во вторник поднявшись до максимума за 4,5 года на фоне ожиданий новых стимулирующих мер центробанков, сообщает Reuters.

Индекс банков поднялся на 1,2%, в том числе акции UBS подорожали на 7%, Deutsche Bank - на 7,8%, благодаря неожиданно хорошим финансовым показателям в первом квартале.

Аналитики предсказывают, что Европейский центробанк на совещании в четверг снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов - до 0,5% годовых, однако это не поможет экономике еврозоны выйти из рецессии.