Индекс Украинской биржи повысился на 1,41%, индекс ПФТС снизился на 0,65%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 30 апреля, повысился на 1,41% – до 826,12 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 143,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 124,9 млн грн, на срочном рынке – 19 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Райффайзен Банка Аваль", которые повысились на 3,34%, и «Центрэнерго» (+2,90%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,65% – до 292,90 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 38,4 млн грн.