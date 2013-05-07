На Варшавской бирже не считают "плохим" дебют украинских компаний

Варшава. Варшавская фондовая биржа не считает "плохими" дебютировавшие на ее площадке компании из Украины и не намерена больше концентрироваться на поиске эмитентов на других рынках из-за разочаровывающих в некоторых случаях результатов IPO украинских фирм.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказала вице-глава правления Варшавской биржи и глава представительства в Украине Беата Ярош в Варшаве во вторник.

"Абсолютно нет. Есть компании, которые нормально общаются с рынком. Мы не хотим показывать, что весь украинский рынок плохой", - сказала она, отвечая на вопрос, рассматривает ли руководство ВФБ изменения в стратегии в поиске новых эмитентов из-за зафиксированного недавно рекордного падения украинского индекса WIG Ukraine.

Собеседник агентства назвала налаживание нормальной коммуникации с рынком ключевым заданием, важность которого еще больше растет в условиях худшей рыночной конъюнктуры.

"Мы получали от инвестиционных фондов сигналы, что украинские компании - что касается коммуникации - находятся в самом низу списка. Есть компании, которые хорошо общаются с рынком, но большая часть недостаточно хорошо: не отвечают на вопросы, проводят мало встреч с институциональными инвесторами, и это влияет на интерес к таким компаниям", - сказала она.

Ярош отметила, что проблемы с коммуникацией имеют не только компании из Украины, а также другие заграничные эмитенты, заметив, что в июне текущего года Варшавская биржа представит результаты конкурса среди заграничных компаний на тему их контактов с рынком.

Вице-глава биржи высказала надежду, что украинские компании после презентации этих результатов сделают все возможное, чтобы улучшить свою позицию в будущем, равняясь на лидеров рейтинга.

Собеседник агентства заметила, что нормальная коммуникация с рынком может удержать акции компании от падения даже в случае худших, чем ожидалось, результатов деятельности.

"Нет ничего хуже, чем прекращать информировать рынок о том, что происходит с компанией", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в апреле WIG Ukraine впервые с момента запуска в мае 2011 года опустился ниже 500 пунктов, что вдвое ниже от базового уровня отсчета и на около 100 пунктов ниже предыдущего исторического минимума, достигнутого в мае прошлого года.

Справка УНИАН. На Варшавской бирже котируются бумаги 12 компаний из Украины, 11 из которых на главной площадке, и они составляют большинство среди всех 44 иностранных эмитентов на польском фондовом рынке.

По последним данным, только 5 украинских компаний стоят сейчас дороже, чем на дебюте, а большинство фирм из Украины потеряли с момента IPO от около 60% до почти 95% своей стоимости.