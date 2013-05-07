WIG Ukraine закончил апрель минусом более 13%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine закончил торги апреля 13,2% минусом после почти 9% минуса в марте, но закрылся почти на 60 пунктов выше достигнутого в прошлом месяце исторического минимума.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор завершил последний день торгов апреля на уровне 545,94 пункта.

Среди 11 компаний из Украины, котирующихся на главном рынке, подешевели акции десяти из них.

Исключением стали бумаги судоходной компании KDM Shipping, подорожавшие на 2,8% до исторического максимума в почти 37 злотых за акцию (1USD=3,2PLN).

Больше всего упала стоимость сельскохозяйственного Agroton (почти на 70%), угледобывающей компании Sadovaya Group (почти на 40%) и агропромышленной KSG Agro (почти на треть).

Две крупнейших украинских компании на Варшавской бирже Kernel и Astarta подешевели на около 5% и почти на 20%, соответственно.

Падение капитализации других украинских фирм составило в пределах 8-12%.

"Голубые фишки" и индекс широкого рынка WIG закончили прошлый месяц 2,2% минусом на фоне 5,1% снижения индекса компаний из Центральной и Восточной Европы WIG CEE и 2,25% падения WIG-Poland.

Как сообщал УНИАН, во второй половине апреля WIG Ukraine несколько дней подряд обновлял свой исторический минимум, достигнув 24 апреля нового антирекорда в 486,76 пункта, что на более 100 пунктов ниже, чем предыдущий рекордный минимум с мая прошлого года.

За первый квартал т.г. украинский индикатор потерял почти 4%.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.