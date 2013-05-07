Украинский фондовый рынок начал неделю со снижения

Украинский фондовый рынок начал новую неделю со снижения - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:02 на торгах 7 мая снизился на 0,48% - до 822,12 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Енакиевского метзавода (-2,71%).

При этом объемы торгов на фондовом рынке оставались рекордно малыми - всего 0,75 млн грн при общем объеме торгов в 3,6 млн грн.

В то же время, на европейских фондовых рынках во вторник наблюдалось повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,25%, немецкий DAX - на 0,31%, французский CAC-40 - на 0,17%.