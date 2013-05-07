Варшавская биржа считает возможным в этом году IPO украинских компаний

Варшава. Варшавская фондовая биржа считает возможным проведение на своей площадке первичного размещения акций компаний из Украины в текущем году в случае улучшения рыночной конъюнктуры, несмотря на наблюдающийся в последнее время негативный новостной фон от уже котирующихся украинских компаний.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказала вице-глава правления Варшавской биржи и глава представительства в Украине Беата Ярош.

Собеседник агентства отметила, что ряд украинских компаний уже давно подготовились к проведению IPO и ожидают только лучшей ситуации на рынке, которая может иметь место во второй половине 2013 года.

"Если рынок будет расти, и будет лучшая оценка компаний, могу себе представить, что появятся компании (из Украины). Не хочу говорить о числе, может быть 1-2, но это зависит от самих компаний и рынка", - сказала она.

Ярош отметила, что инвесторы в нынешних условиях стали более требовательными к компаниям, в которые они могут вложить средства.

В то же время, по ее словам, заграничные компании традиционно предлагают более высокую премию для инвесторов, чем польские компании, что связано с большим риском.

"Знаю о планах (IPO) украинских компаний, но вопрос, будет ли интерес к таким размещениям? Мы делаем все, чтобы он был", - сказала Ярош.

"Если наступит прогнозируемое оживление рынка во второй половине года, на что мы все рассчитываем, то можно также ожидать дебютов (из Украины)", - добавила собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в апреле WIG Ukraine впервые с момента запуска в мае 2011 года опустился ниже 500 пунктов, что вдвое ниже от базового уровня отсчета и на около 100 пунктов ниже предыдущего исторического минимума, достигнутого в мае прошлого года.

Справка УНИАН. В прошлом году на Варшавской бирже дебютировала только 1 компания из Украины - судоходная KDM Shipping, которой, однако, удалось продать только 11% своих акций вместо ожидаемых 35%. На прошлой неделе эта компания заявила о планах провести вторичное размещение акций, в рамках которого хочет продать до 37% своих бумаг.

На Варшавской бирже котируются бумаги 12 компаний из Украины, первая из которых дебютировала в 2006 году. Больше всего украинских компаний дебютировало на ВФБ в 2010 и 2011 годах.