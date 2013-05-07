Индекс UX по результатам апреля снизился на 8,5%

В связи со снижением цены ряда акций в апреле по результатам предыдущего месяца индекс Украинской биржи (UX) снизился на 8,5%. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании «Арт Капитал», которым располагает агентство УНИАН.

Как отметили в компании, по результатам апреля больше других упали акции "Центрэнерго" (-24%), Харцызского трубного завода (-30%) и Северного ГОКа (-25,6%). "Падение последних объясняется отсутствием дивидендов в текущем году, тогда как прогнозировались дивиденды в размере около 100% от чистой прибыли", - отметили в «Арт Капитал».

В компании также отметили, что благодаря неожиданно сильным данным о рынке занятости США с начала мая ведущие индексы продемонстрировали рост: S&P-500 (+1,2%) STOX-600 (+1,4%). Число рабочих мест в экономике США увеличилось в апреле 2013 года на 165 тыс., уровень безработицы опустился с 7,6% до 7,5%, обновив минимум с декабря 2008 года. Аналитики прогнозировали повышение количества рабочих мест в прошлом месяце на 140 тыс.