Общий объем торгов на Украинской бирже в апреле вырос на 18%

Общий объем торгов на Украинской бирже в апреле 2013 года вырос на 18,06% и составил 1 млрд 578 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц составил 403 млн грн (481 тыс. 986 контрактов).

Объем торгов ценными бумагами в апреле увеличился на 28,01% - до 1,17 млрд грн. (из них объем торгов акциями - 510,3 млн грн).

В апреле Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 8,56% - с 903,42 до 826,12 пунктов.

В апреле успешно завершилось размещения облигаций ПАО "Укртелеком", серий О, P, Q, OOO "Сервис-Технострой" серии F на общую сумму 531,8 млн грн. Всего в апреле было размещено облигаций на общую сумму 537 млн грн.

Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ОАО "Центрэнерго", влияние которых составило -44,77 индексных пункта, ОАО "Мотор Сич" (-14,56 пунктов) и "МК Азовсталь" (-10,01 пункта).

Лидерами оборота в апреле стали акции "Мотор Сич", объем торгов которых составил 48 млн грн, на втором месте "Лугансктепловоз" - 24 млн грн, далее следует "Центрэнерго" - 12 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 31,26%, 15,64% и 7,92% соответственно.