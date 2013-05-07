Индекс Украинской биржи во вторник повысился на 0,65%, индекс ПФТС - на 0,45%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 7 мая, повысился на 0,65% – до 831,48 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 427,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 417,5 млн грн, на срочном рынке – 9,7 млн грн.

Лидерами повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Алчевского меткомбината, которые повысились на 2,82%, Авдеевского коксохима (+2,42%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,45% – до 294,22 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 675 млн грн.