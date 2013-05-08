Вводятся новые требования к договору о корреспондентских отношениях

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила проект решения «Об утверждении требований к договору о корреспондентских отношениях», сообщили УНИАН в пресс-службе НКЦБФР.

Согласно сообщению, данные требования распространяются на Центральный депозитарий ценных бумаг, депозитарии иностранных государств или международные депозитарно-клиринговые учреждения (депозитарии-корреспонденты) при заключении договоров о корреспондентских отношениях.

Как отметили в комиссии, предметом договора о корреспондентских отношениях, согласно проекту решения НКЦБФР, является предоставление Центральным депозитарием услуг по открытию и ведению счета в ценных бумагах депозитария-корреспондента, учета на этом счете ценных бумаг, права по которым и права на которые принадлежат клиентам (депонентам) депозитария-корреспондента, и осуществление Центральным депозитарием депозитарных операций на основании распоряжений депозитария-корреспондента, а также предоставление Центральным депозитарием других услуг в процессе осуществления депозитарной деятельности.