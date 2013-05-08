Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в cреду, 8 мая, снизился на 0,88% – до 824,19 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23 млн грн, из них на фондовом рынке – 11,8 млн грн, на срочном рынке – 11,2 млн грн.

Лидерами падения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Райффайзен Банка Аваль", которые снизились на 2,02%, и «Укрсоцбанка» (-1,80%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,09% – до 294,48 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 70,5 млн грн.