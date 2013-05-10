Словения продаст 15 госкомпаний в рамках антикризисных мер

Словения в рамках антикризисных мер намерена продать 15 крупных государственных компаний, чтобы избежать обращения к международной финансовой помощи, передает агентство Рейтер.

Премьер-министр Словении Аленка Братушек еще месяц назад заявляла, что страна сама в состоянии справиться с текущими экономическими проблемами. Тогда премьер пояснила, что к лету власти планируют начать процессы приватизации, чтобы привлечь в страну свежий капитал, инвестиции, создать новые рабочие места и обеспечить экономический рост.

В четверг на пресс-конференции министр финансов Словении Урос Куфер сообщил, что в число объектов, подлежащих приватизации, в частности, войдут второй по величине банк страны NKBM, авиакомпания Adria Airways, международный аэропорт Любляны, телекоммуникационная компания Slovenian Telekom.

Помимо приватизации предприятий, Словения намерена осуществить ряд мер по сокращению расходной части бюджета, что поможет сэкономить около одного миллиарда евро.