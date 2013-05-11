Российские финансовые рынки завершили неделю снижением на фоне подешевевшей нефти

Российские рубль и фондовые индексы завершили неактивные пятничные торги 10 мая снижением на фоне падения цен на нефть, сообщает Reuters.

Котировки рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) на торгах Московской биржи снизились на 9 копеек до 35,64. Доллар в секции расчетами "завтра" вырос на 34 копейки до 31,46 рубля по сравнению с закрытием предыдущего дня. Евро снизился на 23 копейки до 40,74 рубля.

Индекс РТС снизился на 1,54% до 1.429,78 пункта, индекс ММВБ опустился на 0,47% до 1.426,25 пункта.

Индикативный сорт нефти Brent упал в пятницу вечером на 2,11 долл. до 102,36 долл. за баррель, американский сорт WTI подешевел на 2,23 долл. до 94,16 долл.

Снижению цен на "черное золото" способствовал рост доллара до максимума четырех с половиной лет к японской иене, что сделало сырье более дорогим для держателей иных валют.

"Рост доллара оказывает давление - в валютах высок уровень волатильности, а сильный фундаментальный спрос на нефть отсутствует", - сказал Оливер Джейкоб из Petromatrix.

Другими факторами, способствовавшими снижению цен на нефть, стали рост запасов углеводородного сырья в США и увеличение добычи странами ОПЕК на 280 тыс. баррелей в сутки до 30,46 миллиона баррелей, по словам источников, знакомых с апрельским отчетом картеля.