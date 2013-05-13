Фондовый рынок начал неделю со снижения

Украинский фондовый рынок начал новую неделю со снижения - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:21 на торгах 13 мая снизился на 1,05% - до 815,54 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Донбассэнерго" (-1,38%).

При этом объемы торгов на фондовом рынке остаются рекордно малыми - всего 0,95 млн грн при общем объеме торгов в 3,9 млн грн.

На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,29%, немецкий DAX - на 0,47%, французский CAC-40 - на 0,23%.