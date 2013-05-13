Эксперты: мировые фондовые индексы с начала мая выросли, украинский UX - снизился

Мировые фондовые индексы с начала мая выросли больше чем на 2%, а украинский UX за этот период незначительно снизился.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, «нежелание локальных инвесторов оставлять открытые позиции перед длительными выходными привело 8 мая к снижению индекса Украинской биржи на 0,9%. Объемы торгов индексными бумагами 7-8 мая едва превышали 1 млн грн против среднедневного показателя апреля 2,5 млн».

Из важных новостей аналитики отметили, что ЕБРР снизил прогноз ВВП Украины на 2013 год до -0,5%, тогда как согласно последнему консенсус-прогнозу Блумберг ВВП вырастет на 1,5%. В пятницу Укрстат опубликует Индекс промышленного производства за апрель. После падения на 5,2% в годовом выражении в марте, в апреле прогнозируется замедление темпов падения промпроизводства до 4,5%.

По информации аналитиков, на текущей неделе в США опубликуют ряд важных макропоказателей: розничные продажи - в понедельник; Empire State manufacturing и промпроизводство – в среду; потребительская инфляция – в четверг. В Европе внимание инвесторов будет обращено на заседание Еврогруппы – Совет по экономическим и финансовым вопросам. В среду выйдет предварительный показатель ВВП Европы за 1-й квартал 2013 года.