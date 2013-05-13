«Укрлендфарминг» выбрал Deutsche Bank и Sberbank для организации довыпуска евробондов

Крупнейший украинский агрохолдинг «Укрлендфарминг» выбрал Deutsche Bank и Sberbank для организации дополнительного выпуска евробондов.

Об этом УНИАН сообщил источник на финансовом рынке.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрлендфарминг» разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентиром доходности 10,5-11%.

При этом генеральный директор и собственник «Укрлендфарминга» Олег Бахматюк сообщил, что компания планирует доразместить оставшиеся 225 млн долл. и уже провела встречи с инвесторами с Ближнего Востока и Китая.

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входят 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов. Земельный банк компании к концу 2012 года составил 532 тыс. га.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл.