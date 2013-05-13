Общий объем торгов на бирже ПФТС в апреле снизился на 22%

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС в апреле т.г. снизился по сравнению с мартом на 22% - до 7 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам предыдущего месяца составил 4,221 млрд грн (на 5% больше, чем в марте т.г.).

Объем торгов на рынке корпоративных и муниципальных облигаций в апреле составил 2,116 млрд грн (на 51,6% меньше).

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот достиг 379,5 млн грн (рост - на 15%).

Торговый оборот на рынке акций на ПФТС в апреле составил 283,8 млн грн (на 1,4% больше).

По итогам торгов в апреле 2013 года Индекс ПФТС снизился на 9,63% до 328,63 пункта с 363,64.

Справка УНИАН. ПФТС основана в 1997 году. Членами биржи являются 175 профессиональных участников рынка ценных бумаг (инвестиционных компаний и банков).

Мажоритарным акционером биржи ПФТС является Московская биржа.

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