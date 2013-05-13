Годовой план приватизации за 4 месяца выполнен всего на 0,5%

Поступления от приватизации с начала 2013 года, по состоянию на 8 мая, составили 52,6 млн грн или 0,48% от установленного на этот год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.