Годовой план приватизации за 4 месяца выполнен всего на 0,5%
14:09, 13 мая 2013Фондовый рынок
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Поступления от приватизации с начала 2013 года, по состоянию на 8 мая, составили 52,6 млн грн или 0,48% от установленного на этот год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.
Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.
Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% годового плана.
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