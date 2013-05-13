Индекс Украинской биржи снизился на 0,25%, индекс ПФТС повысился на 0,71%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 13 мая, снизился на 0,25% – до 822,16 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 19,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 11,7 млн грн, на срочном рынке – 7,9 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции Енакиевского метзавода, которые снизились на 0,91%, и «Мотор Сичи» (-0,80%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,71% – до 296,57 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 500,5 млн грн.