Глава ФГИУ: поступления от приватизации угледобывающих предприятий будут незначительными

Поступления от приватизации угледобывающих предприятий в государственный бюджет, скорее всего, не будут значительными. Об этом сообщил сегодня в эфире на первом канале Украинского радио председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко.

По его словам, среди угольных предприятия есть действительно прибыльные компании, которые, очевидно, вызовут интерес среди потенциальных покупателей, однако большинство угольных активов, по его мнению, скорее всего, не удастся эффективно реализовать на полноценном приватизационном конкурсе. Рябченко считает, что выходом из ситуации может стать продажа предприятий "за одну гривню" под значительные инвестиционные обязательства покупателей.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

В феврале 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны были не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности.

Кабинет министров Украины в апреле т.г. также утвердил порядок проведения аукционов и инвестиционных конкурсов по продаже целостных имущественных комплексов, пакетов акций государственных угледобывающих предприятий.

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