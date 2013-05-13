Эксперт: активность трейдеров на украинском фондовом рынке держится на рекордно низких уровнях

Активность трейдеров на украинском фондовом рынке в понедельник, 13 мая, по-прежнему держалась на рекордно низких уровнях, индекс UX начал неделю умеренным снижением.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «на зарубежных рынках пессимистичный настрой был преобладающим, однако продажи носили сдержанный характер. От более глубокой просадки индексы удерживали новости из Европы, где сегодня довольно успешно прошел аукцион по размещению итальянских бондов, а также статданные из США. Так, розничные продажи в Штатах в апреле повысились на 0,1%, в то время как в среднем ожидалось снижение на 0,3%. Безусловно, рост показателя свидетельствует о позитивных тенденциях в потребительском секторе, который составляет львиную долю американского ВВП».

Лаврик отметила, что сегодня проходила встреча Еврогруппы, на которой было согласовано о выделение Кипру помощи в размере 2 млрд евро. Однако, по всей видимости, такое решение уже давно было отыграно рынками, поэтому реакции инвесторов не последовало. Также ожидается выделение средств Греции и Словакии.

Как подчеркнула аналитик, в фокусе игроков на текущей неделе будут данные по ВВП еврозоны, статистика по инфляции и промпроизводству в штатах. «Несмотря на неплохой прирост занятости вне с/х сектора США в апреле, мы ожидаем сокращение объемов промышленного производства в пределах 0,3%. Так, прирост занятости был обусловлен главным образом увеличением занятых в сфере услуг, тогда как в промышленности, наоборот, наблюдался спад. Кроме того, мы не исключаем, что показатель прошлого месяца будет пересмотрен в сторону понижения» - сказала Лаврик.

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