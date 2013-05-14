Арбузов начинает борьбу с финпирамидами на фондовом рынке

Правительство Украины в ближайшее время намерено разработать меры по борьбе с финансовыми пирамидами на фондовом рынке и деятельностью псевдофорекс-брокеров, предлагающих украинцам зарабатывать на международном валютном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины.

По словам первого вице-премьера Сергея Арбузова, закон «О запрете финансовых пирамид» будет «наполнен четкими критериями», которые позволят разграничить «пирамидальные манипуляции» от законных финансовых услуг.

«Я могу заверить в том, что честные предприниматели, которые работают на финансовом рынке, не пострадают. Уверен, что от установления прозрачных правил игры на рынке финансовых услуг выигрывает как бизнес, так и государство », - подчеркнул первый вице-премьер.

Также первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов надеется, что закон о запрете финансовых пирамид будет принят Верховной Радой в ближайшее время, что позволит защитить граждан от мошенников, работающих на финансовом рынке. «В парламенте зарегистрирован и в ближайшее время, надеюсь, будет проголосован законопроект «О запрете финансовых пирамид в Украине », - цитирует Арбузова его пресс-служба.

По словам первого вице-премьера, цель документа - защитить граждан от мошенников, работающих на финансовом рынке, число которых за время кризиса резко возросло.

«Для предотвращения развития мошеннических схем законопроект вводит уголовную ответственность для тех, кто создает финансовые пирамиды, вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет », - подчеркнул Арбузов.

При этом он отметил, что борьба с финансовыми пирамидами на законодательном уровне в стране только начинается.

«Закон станет основой, фундаментом для системной и оперативной борьбы с развитием преступного бизнеса. Правительство уже ведет достаточно конструктивную работу с ассоциациями предпринимателей и общественностью о прекращении любых возможных методов финансового обмана», - заявил Арбузов.

По его словам, на данном этапе, правительство работает над созданием эффективных правовых конструкций по привлечению к ответственности организаторов «электронных МММ», которые существуют лишь виртуально. «Это сложный вопрос, поскольку такие схемы основаны на электронных деньгах, организации нигде юридически не зарегистрированы, средства вкладчиков не переходят в собственность организатора, а сохраняются на их личных счетах или счетах посредников», - пояснил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, правительственный законопроект о запрете финансовых пирамид в Украине зарегистрирован в Верховной Раде 3 апреля (№2700).