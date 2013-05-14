На фондовой бирже «Перспектива» в апреле объем торгов вырос на 17%

На фондовой бирже «Перспектива» в апреле 2013 г. были заключены договоры на общую сумму 25,8 млрд грн, что на 17% больше, чем за предыдущий месяц, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов ОВГЗ в апреле составил 23,2 млрд грн (89,8% от общего объема), акциями - 387 млн грн (1,5 %), срочными контрактами - 1,7 млрд грн (6,6%), опционными сертификатами - 50,3 млн грн (0,2%), облигациям местных займов - 188,9 млн грн (0,73%), инвестиционным сертификатам - 93 млн грн (0,36%), облигациям предприятий - 188,9 млн грн (0,73%).

Как сообщили в "Перспективе" со ссылкой на оперативные данные интернет-сайтов фондовых бирж, в апреле “Перспектива” заняла первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 69%), второе место - у ПАО “Фондовая биржа ПФТС” (19%), третье - у ЗАО “Приднепровская фондовая биржа” (5%).

С начала года объем торгов на ФБ “Перспектива” составляет 87,22 млрд грн, что составляет 71% общего биржевого оборота в Украине. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем торгов на бирже вырос в 4,5 раза.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 г. Биржа запустила рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). Количество членов биржи по состоянию на 28 февраля 2013 года - 125 торговцев ценными бумагами.