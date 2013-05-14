На украинском фондовом рынке второй день подряд продолжается снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:30 на торгах 14 мая снизился на 0,50% - до 818,08 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Укрнафты» (-1,40%), Алчевского меткомбината (-1,38%).

При этом объемы торгов на фондовом рынке составил 2,88 млн грн при общем объеме торгов в 6 млн грн.

На европейских фондовых рынках во вторник также наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,10%, немецкий DAX - на 0,31%, французский CAC-40 - на 0,44%.