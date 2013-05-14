Фирташ планирует вывести на IPO свои отдельные бизнесы

Группа компаний Group DF, объединяющая активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, планирует вывести до 2015 г. на IPO свои отдельные бизнесы. Об этом сообщил в интервью деловому изданию "Форбс" управляющий директор Group DF Борис Краснянский.

"Мы хотим, чтобы один-два из наших бизнесов были готовы к выходу на биржу к 2015 году. Самый развитый наш бизнес – химический, он лучше других готов к публичному размещению", - сказал он.

Краснянский также сообщил, что его компания заинтересована принять участие в возможной приватизации Одесского припортового завода. "Конечно, мы очень заинтересованы в приобретении Одесского припортового завода и готовы к сотрудничеству с партнером, если это будет более выигрышным подходом по условиям приватизации. Это может быть кто угодно, например, из глобальных игроков", - сообщил Краснянский.

Справка УНИАН. Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

Принадлежит украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу.