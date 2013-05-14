Верховная Рада не поддержала закон о применении финансовых векселей для возмещения НДС

Верховная Рада не поддержала в первом чтении и в целом проект закона „Про внесение изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (о совершенствовании процедуры относительно финансовых векселей) (№2846).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 225 (при необходимых 226) из 394 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, законопроектом предусматривается, что порядок выдачи, обращения и погашения финансовых казначейских векселей, которые выпускаются центральным органом исполнительной власти, осуществляющей казначейское обслуживание бюджетных средств, утверждается Кабинетом министров в соответствии с законом о государственном бюджете на соответствующий год.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что финансовый казначейский вексель выдается в документарной форме или в форме электронного документа, и определяется порядок подписания векселя, составленного в форме электронного документа. При этом предлагается определить, что выдача финансовых казначейских векселей Украины является частью бюджетного процесса и не подлежит регуляции Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Предлагается установить, что до 1 января 2014 года органы, осуществляющие казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученных выводов соответствующих органов государственной налоговой службы с указанием сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению из бюджета, могут, в соответствии с законом „О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, по заявлению налогоплательщиков выдавать им указанные в выводах суммы бюджетного возмещения путем выдачи финансовых казначейских векселей.

С целью приведения в соответствие с нормами закона о госбюджете на 2013 год предлагается установить, что сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства платится в общий фонд государственного бюджета.

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