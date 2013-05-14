Лидерами падения на фондовом рынке в апреле стали акции "Центрэнерго" – эксперты

Лидерами ценового падения на украинском фондовом рынке в апреле стали акции "Центрэнерго", говорится в отчете компании по управлению активами (КУА) "Кинто".

В КУА напомнили, что причиной падения стал пожар на Углегорской ТЭС, входящей в производственный комплекс "Центрэнерго". "После этой новости акции «Центрэнерго» за два дня обвалились на 26%, потянув вниз весь рынок", - отметили в компании. Считается, что восстановление мощностей на предприятии займет много времени, хотя власти заверили, что реконструкция будет проведена до конца года. Пока не известно, состоится ли приватизация компании в этом году.

После того как акционеры Харцызского трубного завода отказались выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, акции компании за один день (8 апреля) обвалились на 25%. Впрочем, как отмечают в "Кинто", около 5,5 млн акций эмитента могут быть предъявлены его миноритарными акционерами к выкупу.

В апреле т.г. также три предприятия группы "Метинвест" - Северный, Центральный и Ингулецкий ГОКи - впервые за шесть лет приняли решение не выплачивать дивиденды. Как результат, после выхода новости о том, что дивидендов не будет, Северный ГОК потерял 15% рыночной капитализации за два дня.

В положительной зоне закончили апрель акции Крюковского вагоностроительного завода (+8,91%), "Укрсоцбанка" (+3,50%), «Райффайзен Банка Аваль» (+4,83%) и «Укртелекома» (+2, 48%).

Напомним, в апреле Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 8,56% - с 903,42 до 826,12 пункта.