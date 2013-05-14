Украинский фондовый рынок во вторник снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 14 мая, снизился на 0,47% – до 818,29 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 13,4 млн грн, на срочном рынке – 11,8 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Укрнафты", которые снизились на 1,31%, и Енакиевского метзавода (-1,19%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,10% – до 296,27 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 269,6 млн грн.