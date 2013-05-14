Рада приняла за основу законопроект об усовершенствовании оборота векселей

Верховная Рада Украины на своем заседании приняла за основу законопроект №2847 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части усовершенствования процедуры оборота финансовых векселей.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 227 народных депутатов при необходимых 226.

Законопроект был подготовлен народным депутатом от Партии регионов Валерием Омельченко с целью комплексного решения вопроса законодательного урегулирования механизма использования института финансового векселя.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается установить, что до 1 января 2014 года органы, осуществляющие казначейское обслуживание бюджетных средств, на основе полученных заключений органов налоговой службы с указанием сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению, по заявлению налогоплательщика выдают финансовые векселя на эти суммы.

Вместе с тем, в пояснительной записке указывается, что документ требует внесения необходимых изменений в другие нормативные акты Украины. Кроме того, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник в ходе рассмотрения законопроекта №2847 предложил парламентариям вернуться к рассмотрению другого документа – законопроекта №2846 о внесении изменений в Закон Украины „О государственном бюджете на 2013 год” (в части усовершенствования финансовых векселей), который не набрал необходимого количества голосов для положительного решения.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной. 18 апреля ВР приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».

Ранее глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тевелев прогнозировал, что введение в Украине финансовых векселей возможно со 2-го квартала 2013 года.

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