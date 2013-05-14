Минфин привлек в бюджет 553 млн грн на ОВГЗ-аукционе 14 мая

Министерство финансов Украины во вторник, 14 мая, привлекло в государственный бюджет 553 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 38,622 млн грн по одной удовлетворенной из двух поданных заявок на приобретение госбумаг серии UA4000166193 со сроком обращения 168 дней и доходностью 7,75%; 111,294 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг серии UA4000166201 с доходностью 14,25%; 403,188 млн грн по трем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг серии UA4000166219 с доходностью 14,25%.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 7 мая, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в госбюджет.

Минфин в мае 2013 года, как и в апреле, планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 7, 14, 21 и 28 мая.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 14 мая 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 216,456 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 77,425 млрд грн, нерезидентов - 4,895 млрд грн.