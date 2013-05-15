Японский индекс Nikkei достиг рекордного максимума за последние 5 с половиной года

Активность инвесторов на японском фондовом рынке достигла рекордного значения за последние 5 с половиной года, подняв основной индекс фондовой биржи Токио Nikkei 225 выше психологической отметки в 15 000 пунктов.

Последний раз до такого значения Nikkei 225 N225 +2,11% поднимался в январе 2008 года, после чего на волне глобального кризиса снижался, пока не достиг дна на отметке в 7000 пунктов. Текущей переход к восходящему тренду произошел в ноябре-декабре прошлого года на фоне заявлений нового правительства и центрального банка страны о проведении монетарного смягчения в экономике, передает РИА "Новости".

***Nikkei 225 - основной индекс фондовой биржи Токио - вычисляется как простая средняя арифметическая цена акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции биржи.

Рост настроений на японской фондовой бирже подкрепляют прогнозы по росту экономики США. При этом японская валюта продолжает дешеветь по отношению к американской. На открытии торгов в среду курс иены снизился на 0,2% - до 102,2 иены за доллар, что является минимумом за последние 4,5 года.

Как сообщал УНИАН, Центробанк Японии 26 апреля принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых. Кроме того, регулятор сообщил о намерении сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен ежегодно.

Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.

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