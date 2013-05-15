Объем торгов ценными бумагами вырос более чем в два раза

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами в апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в два раза - с 14,8 млрд грн до 37,2 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Наибольший объем торгов среди всех финансовых инструментов был зафиксирован с государственными облигациями - 2,7 млрд грн, второе место в общем объеме операций с ценными бумагами заняли операции с акциями - 3,7 млрд грн, а также операции с облигациями предприятий - 3,2 млрд грн.

Лидерами по объемам торгов на фондовых биржах в апреле 2013 года стали биржа «Перспектива» (25,818 млрд грн), ПФТС (7 млрд грн), Приднепровская фондовая биржа (1,925 млрд грн) и Украинская биржа (1,575 млрд грн).