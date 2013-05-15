Акции предприятия «Оснастка» повторно выставили на продажу

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) в Волынской области объявило повторный конкурс по продаже 50,005% государственного пакета акций предприятия «Оснастка».

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 15 мая т.г.

Согласно сообщению, стартовая цена пакета акций предприятия составляет 36,9 млн грн. Конкурс состоится через 30 дней после публикации в «Ведомостях приватизации».

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества неоднократно выставлял на продажу контрольный пакет ОАО «Оснастка», однако из-за отсутствия заявок госпакет акций предприятия так и не был продан.

Справка УНИАН. ОАО «Оснастка» производит узлы для ветротурбин, станки для намотки катушек, оборудование для производства окисленного свинца для аккумуляторных батарей. Занимает монопольное положение на рынке.

ОАО «Оснастка» владеет долями в ЗАО «Оснастка-Энергия» (39,8%), ЗАО «Оснастка-Инструмент» (53%), ЗАО «Оснастка-Маркет", ЗАО "Волан".